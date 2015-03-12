03-09-2015

В чем состоит различие между Святой Мессой и освящениями воды и соли? Почему обряд отпевания нельзя ставить рядом с исповедью, которую переживает человек перед смертью? Нормально ли то, что мы ищем особую силу в молитве исцеления, и не верим в Живого...