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Папа призвал все приходы и общины Европы принять беженцев и начал с Ватикана

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Ближайшие католические праздники и торжества:

1 ноября - ВСЕ СВЯТЫЕ

2 ноября - ПОМИНОВЕНИЕ ВСЕХ УСОПШИХ ВЕРНЫХ

20 ноября - ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС, ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ

30 ноября - СВ. АНДРЕЙ, АПОСТОЛ

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Публицистика

Таинства и Сакраменталии

03-09-2015

Таинства и Сакраменталии

В чем состоит различие между Святой Мессой и освящениями воды и соли? Почему обряд отпевания нельзя ставить рядом с исповедью, которую переживает человек перед смертью? Нормально ли то, что мы ищем особую силу в молитве исцеления, и не верим в Живого...

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Caritas: мы должны объединиться и вместе духовно и материально поддерживать мигрантов

01-09-2015

Caritas: мы должны объединиться и вместе духовно и материально поддерживать мигрантов

Мартина Либш, директор по вопросам политики международной католической благотворительной конфедерации Caritas Internationalis, рассказала о нарастающем миграционном кризисе в своем блоге на сайте Caritas:

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Вопрос-ответ

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История

 

Христианская психология

Четыре правила разговора с детьми на тему сексуальности

28-04-2015

Четыре правила разговора с детьми на тему сексуальности

Чистота добрачных отношений – залог хорошей семьи. Добрачная чистота помогает формированию и сохранению хороших отношений с родителями будущего супруга. Воздержание от сексуальной близости делает людей более свободными по отношению к самому периоду помолвки — позволяет проще прекратить отношения с человеком, если поймешь, что «это не твое».

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Как правильно наказывать детей?

12-03-2015

Как правильно наказывать детей?

Цель наказания - побудить человека не вести себя данным образом. Это наиболее общий метод контроля поведения.

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  • Судьба -вот суждение Бога о нас!

Папа Франциск

Папа Франциск

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