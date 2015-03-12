ТОП-новости
Публицистика
Таинства и Сакраменталии
03-09-2015
В чем состоит различие между Святой Мессой и освящениями воды и соли? Почему обряд отпевания нельзя ставить рядом с исповедью, которую переживает человек перед смертью? Нормально ли то, что мы ищем особую силу в молитве исцеления, и не верим в Живого...Подробнее
Caritas: мы должны объединиться и вместе духовно и материально поддерживать мигрантов
01-09-2015
Мартина Либш, директор по вопросам политики международной католической благотворительной конфедерации Caritas Internationalis, рассказала о нарастающем миграционном кризисе в своем блоге на сайте Caritas:Подробнее
Вопрос-ответ
Что символизируют свечи?
Почему разведенным и вступившим в новый брак отказано в Причастии, а людям, зани…
Может ли католик быть пацифистом?
Зачем собираются Синоды Епископов и какова их история?
Как Католическая Церковь может быть истинной Церковью, если в её истории столько…
Анорексия – это сугубо медицинская проблема или это грех?
Каким должно быть сексуальное воспитание согласно христианским принципам?
Как католику относиться к обнажённой натурщице?
Что плохого в том, чтобы однополые пары усыновляли детей?
Может ли гомосексуалист стать священником?
История
Первая католическая миссия в Москве 1684-1689 гг. (По мемуарам Иржи Давида)
Биография Бенедикта XVI
Католичество и Древняя Русь
Первые русские католики
ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В РОССИИ
КАТОЛИЦИЗМ В РОССИИ
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
КАТОЛИЧЕСТВО (Л.П. КАРСАВИН) часть 5
РУССКОЕ КАТОЛИЧЕСТВО
Христианская психология
Четыре правила разговора с детьми на тему сексуальности
28-04-2015
Чистота добрачных отношений – залог хорошей семьи. Добрачная чистота помогает формированию и сохранению хороших отношений с родителями будущего супруга. Воздержание от сексуальной близости делает людей более свободными по отношению к самому периоду помолвки — позволяет проще прекратить отношения с человеком, если поймешь, что «это не твое».Подробнее
Как правильно наказывать детей?
12-03-2015
Цель наказания - побудить человека не вести себя данным образом. Это наиболее общий метод контроля поведения.Подробнее
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Судьба -вот суждение Бога о нас!
Читаем книги
Психология и Нью Эйдж
К нига нашего современника польского священника-иезуита Александра Посацкого «Психология и Нью Эйдж» посвящена важным для современного человека проблемам. Многие люди, в том числе представители элиты, утверждают, что на смену научно-ма...
Святые места
Базилика Божьей Матери Гваделупской
9-го декабря 1531 года крестьянин Хуан Диего шел на утреннюю мессу в Тлателолько городок находящийся в долине Мехико. На холме Тепейяк он увидел девушку необычной красоты, от которой исходил свет, растения под ее ногами сверкали. Дева пре...